В районе российской столицы оккупанты решили усилить противовоздушную оборону. Об этом в своих соцсетях дало понять движение "АТЕШ".

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Что рассказали партизаны

Захватчики перебросили в российскую столицу ПВО.

Агенты "АТЕШ" из армии России подтверждают, что дополнительные дивизионы ПВО переброшены в Москву,

– говорится в сообщении.

Также агенты "АТЕШ" в своем другом посте предупредили, что 18 марта "может быть очень жесткий понедельник для россиян".

Под Москвой появились листовки с Путиным