У районі російської столиці окупанти вирішили посилити протиповітряну оборону. Про це у своїх соцмережах дав зрозуміти рух "АТЕШ".
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Що розповіли партизани
Загарбники перекинули до російської столиці ППО.
Агенти "АТЕШ" з армії Росії підтверджують, що додаткові дивізіони ППО перекинуті до Москви,
– мовиться у повідомленні.
Також агенти "АТЕШ" у своєму іншому дописі попередили, що 18 березня "може бути дуже жорсткий понеділок для росіян".
Під Москвою з'явилися листівки з Путіним
- У перші дні так званих російських президентських "виборів" активісти партизанського руху "АТЕШ" розклеїли у Московській області листівки. На них був зображений російський диктатор та написаний слоган "Путіну скоро кінець".
- Агенти "АТЕШ" у своїх листівках закликали російських виборців ігнорувати голосування. Також вони дали зрозуміти росгвардійцям, що за ними слідкують.