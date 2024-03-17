У районі російської столиці окупанти вирішили посилити протиповітряну оборону. Про це у своїх соцмережах дав зрозуміти рух "АТЕШ".

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Що розповіли партизани

Загарбники перекинули до російської столиці ППО.

Агенти "АТЕШ" з армії Росії підтверджують, що додаткові дивізіони ППО перекинуті до Москви,

– мовиться у повідомленні.

Також агенти "АТЕШ" у своєму іншому дописі попередили, що 18 березня "може бути дуже жорсткий понеділок для росіян".

Під Москвою з'явилися листівки з Путіним