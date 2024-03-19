Раніше партизани проникли на Дубненський машинобудівний завод, що у Московській області. Тоді стало відомо, що завод не виконав план виробництва на 2022 рік. Цього разу агентам вдалося роздобути більше деталей щодо виробництва озброєння.

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Нові дані про ракети

Агенти "Атеш" отримали у розпорядження лист директора департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Андрія Перегудова, який вимагає від Дубненського машинобудівного заводу збільшити обсяги виробництва ракет типу Х-32.

У 2024 році окупанти хочуть виготовити 224 ракети на цьому заводі – однак у ник виникають проблеми.

За нашою інформацією, вони вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки. Ми цьому активно сприяємо,

– написали партизани.

Зокрема, в отриманому листі Перегудов вимагає від директора підприємства надати пропозиції щодо збільшення виготовлення ракет до рівня, що "відповідає потребам міноборони Росії". Зокрема, владу цікавлять технічні проблеми, а також наскільки потрібно збільшити фінансування задля виконання об'ємів.

Секретна документація з машинобудівного заводу: дивіться фото

Діяльність партизанів