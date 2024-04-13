Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что в городе немало проблем, на которые россияне просто закрывают глаза. Они боятся проявлений патриотизма, поэтому применяют против украинцев шантаж и репрессии.

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"Город все глубже входит в депрессивное состояние, деградацию, из инфраструктурных объектов почти ничего не работает. Оккупанты только сейчас пытаются ликвидировать последствия непогоды, которая произошла еще в ноябре 2023 года", – рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета.

Что происходит в Бердянске

Город находится в постоянном напряжении из-за того, что в любой момент может произойти так называемая российская мобилизация. У людей продолжают отбирать жилье и другую недвижимость, заключать гражданских, но даже несмотря на это, население оказывает сопротивление.

"Партизаны сообщают, чего не стоит делать, в каких местах сосредоточился враг, когда проводит ротацию. Город пытается сопротивляться, несмотря на сплошные ужасы, которые постоянно происходят", – добавил Дудукалов.

В регионе обязательная "паспортизация"

Во всех сферах, где человек может столкнуться с оккупационными властями, мы видим террор и издевательства. Например, есть проблема в том, чтобы иметь украинскую регистрацию автомобиля и права. Неприятности начинаются даже у тех, кто не переоформил счетчики на российские.

Так оккупанты могут заходить в дома и выяснить, кто там проживает. Во всех отраслях пытаются перевести людей на российский учет, чтобы собирать с них деньги, а также, чтобы понять, где пустые помещения,

– рассказал Виктор Дудукалов.

Все это является способом контроля над людьми. Оккупанты понимают, что не знают ситуации, не могут повлиять на население, поэтому решили действовать таким образом: шантажом и угрозами. Несмотря на все правовые нормы, жилье и автомобиль могут изъять, если человек не переоформил все так, как сказали россияне.

Враг не понимает, как на самом деле сильно население ждет деоккупации. Все российские "бумажки" будут "умножены на ноль", потому что патриотических людей – большинство,

– подчеркнул Дудукалов.

Россия делает акцент на молодежи

Во временно оккупированном Бердянске создали организации, через которые оккупанты распространяют свою пропаганду. Особое внимание обращено на детей и на молодежь, ведь это самая сложная категория населения для врага.

Дети и молодежь не знают ничего другого, кроме Украины. Они не помнят, что такое Советский Союз и не понимают, какими были отношения с Россией. Сегодня оккупанты пытаются навязать им "любовь" к себе,

– заметил Дудукалов.

Для этого тратят очень много ресурсов, привлекают специалистов, чтобы "перевоспитать" детей. Именно поэтому организуют так называемые "военно-патриотические лагеря", хвастаются тем, что открывают новые учреждения, через которые будут распространять свою пропаганду.

Хочу обратить внимание, что по количеству вложенных средств, пропаганда является на втором месте после войны. Оккупанты не финансируют образование, медицину, вообще ничего, что связано с нормальной жизнью. Зато вкладывают деньги в пропаганду и войну,

– подчеркнул Дудукалов.

Он добавил, что Украина должна делать все, чтобы противостоять врагу в этом смысле. Потому что если России все-таки удастся "захватить" головы и мысли детей, молодежи, то вернуть это поколение будет практически невозможно.

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