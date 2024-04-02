Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что сейчас местное население в меньшинстве по сравнению с теми, кто приехал в город и область. В частности в Бердянске много тех, кто перебрался сюда из Донецкой области.
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Есть представители разных "народов"
Бывшие жители Донетчины пошли на сотрудничество с оккупационными властями и занимали руководящие должности в структурах полиции, пенсионном фонде.
Все больше приезжает или авантюристов с материковой России, или чиновников, которые проштрафились, и их "на каторгу" сослали на оккупированные территории. Также есть те, кто хочет заработать,
– отметил он.
Так, российским медикам обещали зарплату от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, если они будут работать на оккупированной территории. Их сегодня очень много, по словам Дудукалова, и они занимают покинутое украинцами жилье.
"Приезжают представители разных "народов" – и из Чечни, и из Дагестана, и из Ингушетии и так называемые "шефы" из Твери. Все эти небольшие народности, которые жили с санузлом на улице, а сегодня приехали в цивилизацию. Жителей более-менее развитых Москвы и Санкт-Петербурга там нет. Туда едет преимущественно весь хлам, шлак, который есть в России", – подчеркнул заместитель председателя Бердянского районного совета.
Кто заправляет в Бердянске
Если Мариуполь передали "под шефство" Рамзану Кадырову, то в Бердянске, как заметил Дудукалов, заправляет ФСБ.
Не устану гордиться местным населением Бердянска, потому что оно оказалось реально украинским, и оккупанты не ожидали этого. Поэтому россияне не доверяют местным и не ставят их на руководящие должности,
– пояснил заместитель председателя Бердянского районного совета.
В городе, по его словам, все решает ФСБ и приезжие из России. В частности ФСБшники решают все вопросы, если нужно "отжать" бизнес или недвижимость.
"В Бердянске сегодня процветает современное пиратство. Прав и свобод нет, закона нет, правды негде искать, поэтому люди просто выживают, стараются меньше контактировать и лишний раз не выходить из дома. К тому же на каждом шагу в городе патрули росгвардии. Вот такое ужасное настроение царит на нашей территории", – резюмировал Виктор Дудукалов.
Какая ситуация в оккупированном Бердянске
- В городе 31 марта прозвучали взрывы, которые были хорошо слышны в нескольких районах. Через несколько часов взрыв повторились. Кроме того, было неспокойно в оккупированном Токмаке.
- Также в Бердянске постоянно находится большой контингент российских войск. Враг стягивает сюда свои резервы. Из-за этого в городе больше оккупантов, чем местного населения.
- Кроме того, оккупационные власти продолжают "отжимать" жилье у жителей Бердянска. Так, местные жители, которые выехали из города, написали в полицию более 1,5 тысячи заявлений по поводу захвата жилья. Однако это количество – лишь треть от реального количества инцидентов, связанных с "отжимом" недвижимости.