Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что сейчас местное население в меньшинстве по сравнению с теми, кто приехал в город и область. В частности в Бердянске много тех, кто перебрался сюда из Донецкой области.

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Есть представители разных "народов"

Бывшие жители Донетчины пошли на сотрудничество с оккупационными властями и занимали руководящие должности в структурах полиции, пенсионном фонде.

Все больше приезжает или авантюристов с материковой России, или чиновников, которые проштрафились, и их "на каторгу" сослали на оккупированные территории. Также есть те, кто хочет заработать,

– отметил он.

Так, российским медикам обещали зарплату от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, если они будут работать на оккупированной территории. Их сегодня очень много, по словам Дудукалова, и они занимают покинутое украинцами жилье.

"Приезжают представители разных "народов" – и из Чечни, и из Дагестана, и из Ингушетии и так называемые "шефы" из Твери. Все эти небольшие народности, которые жили с санузлом на улице, а сегодня приехали в цивилизацию. Жителей более-менее развитых Москвы и Санкт-Петербурга там нет. Туда едет преимущественно весь хлам, шлак, который есть в России", – подчеркнул заместитель председателя Бердянского районного совета.

Кто заправляет в Бердянске

Если Мариуполь передали "под шефство" Рамзану Кадырову, то в Бердянске, как заметил Дудукалов, заправляет ФСБ.

Не устану гордиться местным населением Бердянска, потому что оно оказалось реально украинским, и оккупанты не ожидали этого. Поэтому россияне не доверяют местным и не ставят их на руководящие должности,

– пояснил заместитель председателя Бердянского районного совета.

В городе, по его словам, все решает ФСБ и приезжие из России. В частности ФСБшники решают все вопросы, если нужно "отжать" бизнес или недвижимость.

"В Бердянске сегодня процветает современное пиратство. Прав и свобод нет, закона нет, правды негде искать, поэтому люди просто выживают, стараются меньше контактировать и лишний раз не выходить из дома. К тому же на каждом шагу в городе патрули росгвардии. Вот такое ужасное настроение царит на нашей территории", – резюмировал Виктор Дудукалов.

Какая ситуация в оккупированном Бердянске