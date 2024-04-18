Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что взрывы в Джанкое раздавались буквально целый день.

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Уже было много непроверенной информации, что именно удалось уничтожить на аэродроме. Нужно дождаться официального подтверждения от военных.

Целый день раздавались взрывы в Джанкое. Там и склады были поражены. Но надо еще получить все подтверждения, что именно было уничтожено. Например, были ли там уничтожены пусковые установки С-400 и С-300? В каком количестве? Были ли РЛС уничтожены? Были ли уничтожены ракеты? Сколько солдат? Надо получить подтверждение в полном объеме. Тогда можно говорить об успешности использования того или иного оружия,

– сказал Подоляк.

Каким оружием ударили по Джанкою

Как отметил Подоляк, никто не будет сообщать о конкретном оружии, с помощью которого осуществили этот удар. Было бы хорошо, если бы было больше разного оружия таких форматов. Речь идет как о дронах, так и о дальнобойных ракетах.

Надо ли говорить, что мы вот именно этой ракетой поразили? Я считаю, что о технических параметрах должны меньше говорить, чтобы это было "сюрпризом" для России. Она должна получать растущий объем положительных для нас сюрпризов. Уничтожение НПЗ, кораблей Черноморского флота и т.д. и других объектов,

– отметил Подоляк.

Не стоит делиться деталями. Ведь тогда оккупанты смогут подготовить контрдействия, чтобы нейтрализовать угрозы для своих военных объектов.

Взрывы в Джанкое: коротко