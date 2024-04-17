Примерно в четыре утра 17 апреля в сети появилась информация о взрывах и пожаре в районе военного аэродрома в Джанкое, что в оккупированном Крыму. Впоследствии стало известно о повторных взрывах.
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Что известно об этом аэродроме
Согласно данным мониторинговых каналов, на пораженном аэродроме базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и противовоздушная оборона Южного военного округа врага.
В частности, отмечается, что там расположены три авиационные эскадрильи Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52, а также вертолеты пограничной службы российской ФСБ. Еще в 2022 году аэродром вблизи Джанкоя в оккупированном Крыму стал главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов.
Логистический хаб для российских войск
Ранее сообщалось, что поражение аэродрома Джанкой – было бы очень хорошим шагом с точки зрения усложнения проблемы с логистикой для южной группировки противника, поскольку аэродром, кроме вертолетов, очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.
На спутниковых снимках Planet Labs за 31 октября 2022 года можно было увидеть, что на аэродроме в Джанкое стоят более полусотни вертолетов – Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8 и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов и ПВО. А также по меньшей мере три склада с боеприпасами.
Там также был замечен транспортный самолет Ан-26. Вероятно, что им перевозят военные грузы, потому что это ближайший аэродром к линии фронта. Одна из главных авиагруппировок российской армии размещена также и на аэродроме в Гвардейском.
Заметим, что в марте 2022 года для места сбора своего металлолома захватчики решили использовать аэродром в Джанкое. Именно туда они свозили все то, что подбили в бою.
Не аэродромом единым
Джанкой также является одним из главных железнодорожных узлов временно оккупированного Крыма. Именно через этот город пролегают пути с полуострова на оккупированные части материковой Украины.
В марте 2023 года там был громкий "хлопок", который уничтожил российские ракеты "Калибр НК" при перевозке. Четыре повреждения относились к железнодорожной станции (локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады), один – это сельскохозяйственный магазин на улице Перекопской, 51.
Взрывы на военных объектах в Джанкое – не новинка
В последнее время враг сильно милитаризировал временно оккупированный полуостров. Особенно после аннексии и полномасштабного вторжения России в Украину.
- В ночь на 24 ноября 2023 года во временно оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Сообщения о "хлопке" на Крымском полуострове начали распространяться по сети около 00:30.
- На утро российское минобороны традиционно заявило о якобы успешной работе "пе-ве-о". Оккупанты сообщили, что якобы "ликвидировали" 13 беспилотников над Крымом.
- Впрочем, реальное положение дел разительно отличалось от заявлений оккупантов. Партизаны сообщали, что взрывы раздавались на территории воинской части. Как следствие – поражена российская противовоздушная оборона и радиолокационное оборудование.
- Впоследствии, 5 декабря, на территории оккупированного полуострова снова раздавались взрывы в Джанкое. Партизаны предполагали, что были попадания во вражеские военные объекты.