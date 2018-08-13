Ющенко озвучив план перемоги України у війні з Росією

Для перемоги у війні з Росією Україні необхідно дотримуватися комплексного плану, що складається з низки компонентів. План має вибудовувати парламент України, адже в його компетенцію входить військова доктрина, міжнародна, оборонна, безпекова, економічна і соціальна політика.

Таку думку в інтерв’ю "Українській правді" висловив третій президент України Віктор Ющенко.

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За його словами, Росія не наважилася б на анексію Криму і війну на Донбасі, якби усе населення України було єдиним, мало спільну мету і "говорили однією мовою, одним голосом".

"Коли ми говоримо про військовий конфлікт, суть його і результат визначає дух. Якщо у вас є дух, за вами завжди буде перемога. Якщо у вас духу немає, вам ніякий "Бук"(зенітний ракетний комплекс – "24") – ніщо не допоможе", – додав політик.

Колишній президент зауважив, що швидкого "одноходового" вирішення проблем окупованих територій Донбасу та Криму немає.

Швидкого рішення немає ні по Донбасу, ні по Криму. Скільки це буде тривати? Це не питання в роках, це питання в процесі. У мене є сум від того, що ми, мабуть, не розуміємо, що дипломатія обов'язкова. Це так. Але тільки дипломатією, вибачте, ми не виграємо. Мені не подобається, коли на продаж – політичний, популістичний – виставляють тему миру,

– наголосив Ющенко.

За його словами, пакет перемоги у війні на Донбасі – це компоненти, які розраховані на час, і цих компонентів багато.

Політик додав, що вирішити конфлікт на Донбасі "можна і за три дні", але це буде капітуляцією в результаті якої українці втратять Батьківщину і повернуться в часи до 1991 року.

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"З війни завжди ведуть дві дороги. Є дорога-перемога, а є дорога-капітуляція. Третього немає. Мир наступає і після першої дороги, і після другої. Тільки це мир окупації, коли у вас немає своєї Батьківщини, своєї країни, народу. У вас є Малоросія – провінція південно-російська. Це один варіант, і цього можна досягти за три дні", – підкреслив він.

Також, Ющенко вважає, що план перемоги над Росією має вибудувати парламент України, адже в його компетенцію входить і військова доктрина, і міжнародна політика, і оборонна, і безпекова, й економічна, соціальна.

Що з нами відбувається? Коли ворог, який окупував, анексував 7% української території, сьогодні має безвізовий режим? У такому стані немає плану перемоги. Бо ви себе ведете не як народ, який потребує перемоги. Ви вже раби. Очевидно, що перемога складається і з дипломатичного компоненту, але не тільки Мінського. Ви подивіться у свій портфель. У вас лежить п'ять гарантій країн ядерного клубу,

– зазначив екс-президент.

Крім того, за його словами, Україні треба модернізувати формат, а дипломатичні компоненти – розвивати. Зокрема, Ющенко зауважив, що у час збройного конфлікту важливим компонентом є економіка – м'язи війни, стабільні фінанси та гуманітарні пакети.