"Війна триватиме вічно": Ющенко закликав Україну до переговорів з Росією

Війна, яка триває на Донбасі не є національною, адже у ній беруть участь Україна і Росія. Тому для врегулювання цього конфлікту мають відбутися багатосторонні переговори за участю "тих, хто і став його автором". В іншому випадку, протистояння триватиме вічно.

Про це заявив третій президент України Віктор Ющенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Нині в Європі 7 конфліктів, 6 з яких на сході Європи. Якщо подивитись на політичну карту, значна територія покрита конфліктами. Постійною стороною у конфлікті на сході Європи є Росія, до того ж вона виступає окупантом та агресором! Питання конфлікту на сході України чи в Криму – це питання не тільки українців. Воно стосується поляка, чеха та інших", – наголосив політик.

За його словами, йде не про землю, а про простір, який називається "русский мир".

"У будь-якому проекті, який ініціює Москва, мусить бути Україна. На порядок денний виноситься дві точки зору. Перша, де йде формулювання про внутрішній конфлікт і антитерористичну операцію. Інша – це війна", – додав Ющенко.

Екс-президент зауважив, що багато років Україна не мала своєї держави, адже "її шматували та забирали мову".

Але у нас немає протиріч, які б зумовили взятися за зброю. На порядку денному питання, як врегулювати такий конфлікт, глибокий, не національний. Дуже важливо, щоб за столом переговорів сиділи ті, хто є авторами конфлікту. Інакше такий конфлікт буде тривати вічно!,

– підкреслив Ющенко.

Нагадаємо, раніше Віктор Ющенко розповідав, що Україні для перемоги у війні з Росією необхідно дотримуватися комплексного плану, що складається з низки компонентів. План має вибудовувати парламент України, адже в його компетенцію входить військова доктрина, міжнародна, оборонна, безпекова, економічна і соціальна політика.