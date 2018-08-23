Как решить проблему Крыма и Донбасса: мнение Кравчука

Ситуация в Крыму и на Донбассе сложилась таким образом из-за просчетов украинской власти, которая не дала больше прав и свобод этим регионам. Правда, эту проблему федерализация не решит, а может ее даже усилить, зато спасительной может стать автономизация, но только при одном условии.

Такое мнение высказал первый Президент Украины Леонид Кравчук, передает"Главред".

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"Думаю, одна из причин, почему Украина столкнулась с нынешними проблемами в Крыму и на Донбассе, заключалась, в частности, в просчетах с нашей стороны. Мы не дали больше прав и свобод этим регионам, имеющих особый, даже специфический характер. Больше прав и свобод относительно экономической, политической и культурной жизни", – считает политик.

По его убеждению, этим регионам можно было предоставить полномочия решать самостоятельно все вопросы, кроме тех, которые касаются территориальной целостности, суверенитета, охраны территории, армии, полиции, службы безопасности и международных вопросов.

"Потому что все это – дело центра. А все остальное – их", – подчеркнул он.

Как отметил Кравчук, в общем между Крымом и Донбассом есть разница.

"Крым Россия силой затащила в систему Российской Федерации. Москва считает Крым российской территорией. Зато с Донбассом – другая история. Он сейчас не находится в системе Российской Федерации. Он является воинской частью, территории, где идет война. Но все войны рано или поздно заканчиваются", – добавляет первый президент.

По его словам, уже сейчас надо думать, как будет организована жизнь в Донбассе после войны, поскольку за это время все слишком изменилось, поэтому она будет иной.

"У нас иногда говорят, что проблему решит федерализация. Я – против федерализации Украины. Потому что федерализация этих районов не может быть отдельной, то есть не получится сделать так, чтобы одни районы были федерализованными, а другие – нет. Федерализация охватит всю Украину. Это не приемлемо", – отметил Кравчук.

Зато предлагает он ввести на этих территориях автономизацию.

Ведь автономия не является везде одинаковой, она отличается. Автономия в одной стране отличается от автономии в другой стране. Какие черты автономии мы можем предложить этим территориям, мы можем обсуждать, если изначально красным карандашом будет записано: "Вопрос территориальной целостности, суверенитета, независимости, неприкосновенности границ на обсуждение не выносятся". Мы можем садиться за стол переговоров с Россией, с кем угодно, когда будет понятно, что такие вопросы не обсуждаются, потому что это святые для Украины. Кстати, это наша земля. А вот все, что касается организации жизни и власти на Донбассе, можно обсуждать,

– подытожил первый президент.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно отдать Крым Украине, поскольку не способна справиться с огромными затратами, необходимыми для его содержания.