Російський адвокат представить список тих, буде захищати наших моряків

Зі списком адвокатів військовополонених моряків до Києва сьогодні прибуде російський захисник Микола Полозов.

Він захищає військовополоненого капітана з катера "Бердянськ" Дениса Гриценка.

Саме йому український омбудсман Людмила Денісова та міністр закордонних справ України Павло Клімкін доручили скласти перелік тих, хто вже захищає або хоче захищати українських моряків.

Кандидатури адвокатів ще має затвердити міжвідомча комісія.

У Києві буде певна нарада, пов'язана з розглядом цих кандидатур, міжвідомча група буде розбирати запропоновані кандидатури. І буде сформована команда. Мінімум один адвокат для кожного військовополоненого моряка працюватиме в рамках єдиної стратегії, спрямованої на їх звільнення,

– сказав адвокат Дениса Гриценка Микола Полозов.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.