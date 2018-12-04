Российский адвокат представит список тех, кто хочет защищать наших моряков

Со списком адвокатов военнопленных моряков в Киев сегодня прибудет российский защитник Николай Полозов.

Он защищает военнопленного капитана катера "Бердянск" Дениса Гриценко.

Именно ему украинский омбудсмен Людмила Денисова и министр иностранных дел Украины Павел Климкин поручили составить перечень тех, кто уже защищает или хочет защищать украинских моряков.

Кандидатуры адвокатов еще должна утвердить межведомственная комиссия.

В Киеве будет определенное совещание, связанное с рассмотрением этих кандидатур, межведомственная группа будет разбирать предложенные кандидатуры. И будет сформирована команда. Минимум один адвокат для каждого военнопленного моряка будет работать в рамках единой стратегии, направленной на их освобождение,

– сказал адвокат Дениса Гриценко Николай Полозов.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Между тем Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.