"Поведение России неприемлемо": Помпео жестко высказался о действиях РФ на Азове

Страны-союзники НАТО должны коллективно подготовить ответ на действия РФ в Азовском море, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение является абсолютно неприемлемым.

Об этом в Брюсселе заявил госсекретарь США Майк Помпео передает УНН.

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В частности, он отметил, что вокруг эскалации в Азовском море было много обсуждений. После них была высказана четкая общая позиция всех членов НАТО о том, что действия России неприемлемы и сдерживание должно быть восстановлено.

Мы надеемся, что Россия вернет моряков, которых она увлекла, и мы коллективно разработаем ответы, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение неприемлемо,

– сказал Помпео.

Добавим, что ранее в Госдепе США заявили, что страны Запада должны обсудить возможность блокады российских судов на их пути с Азовского моря.

Также в США считают, что Украина имеет полное право называть заключенных в РФ моряков военнопленными.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.