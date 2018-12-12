В России испытывают новые истребители: появились фото и видео

Экипажи российского испытательного центра министерства обороны начали интенсивные полеты на многофункциональных авиационных комплексах Миг-35 и Миг-35УБ. Их чаще всего используют в зонах военных конфликтов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Читайте также: Россия стянула к границе с Украиной тысячи военных и мощное оружие: карта

Там отмечают, что истребители испытывают в условиях, которые максимально приближены к боевым.



Эти истребители работают в зонах вооруженных конфилктов / Источник: function.mil.ru



Испытания проводятся в "боевых" условиях/ Источник: function.mil.ru

Так, особое внимание разработчики уделили оценке функционирования систем наведения и управления оружием. Российские специалисты испытывают способность истребителей обнаружить воздушные, наземные и надводные цели во всех режимах.



Особое внимание уделили системе вооружения/ Источник: function.mil.ru

К слову, авиационный комплекс Миг-35 создан для работы в зоне военных конфликтов и способен поражать как воздушные, так и надводные, и наземные цели. Он оснащен новейшим бортовым комплексом, включающим в себя средства радиоэлектронной разведки, оптико-электронные системы обнаружения нападения ракет и лазерного излучения, а также автоматы с выбросом ложных целей в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.