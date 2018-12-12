У Росії випробовують нові винищувачі: з'явились фото та відео

Екіпажі російського випробувального центру міністерства оборони розпочали інтенсивні польоти на багатофункціональних авіаційних комплексах МіГ-35 та МіГ-35УБ. Їх найчастіше використовують у зонах воєнних конфліктів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

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Там наголошують, що винищувачі випробовують в умовах, які максимально приближені до бойових.



Ці винищувачі працюють у зонах збройних конфілктів/ Джерело: function.mil.ru



Випробовування проводяться у "бойових" умовах/ Джерело: function.mil.ru

Так, особливу увагу розробники приділили оцінці функціонування систем наведення та управління зброєю. Російські спеціалісти випробовують здатність винищувачів виявити повітряні, наземні та надводні цілі в усіх режимах.



Особливу увагу приділили системі озброєння/ Джерело: function.mil.ru

До слова, авіаційний комплекс МіГ-35 створений для роботи в зоні воєнних конфліктів і здатний вражати як повітряні, надводні та наземні цілі. Він оснащений новітнім бортовим комплексом, що включає в себе засоби радіоелектронної розвідки, радіоактивні дії, оптико-електронні системи виявлення нападу ракет та лазерного випромінювання, а також автомати з викидом помилкових цілей в радіолокаційному та інфрачервоному діапазонах.