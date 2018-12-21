Вчаться бути "максимально таємними": РФ тренує підводні човни поблизу Криму

Росія тренує підводні човни Чорноморського флоту поблизу берегів окупованого Криму. Серед основних завдань навчань – відрив від стеження та "максимальна таємність".

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

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"Підводні човни Чорноморського флоту (ЧФ), перебуваючи в морських полігонах бойової підготовки Чорного моря, проводять спільні навчання відповідно до плану діяльності сил (військ) флоту", – повідомляє російське відомство.

Як зазначається, під час навчань підводні човни відпрацьовуватимуть "відрив від стеження". Окрім того, вони повинні повправлятись у "максимальній таємності".

Щоб виключити зайві шуми, переміщення екіпажу всередині корабля обмежене. Акустик ретельно прослуховує море і виконує пошук підводного човна-противника,

– мовиться у повідомленні.

До слова, на сході Криму російські окупанти переміщують військову техніку. Так, напередодні поблизу селища Первомайське можна було помітити колону, у складі якої перебували вантажівки, БТРи, артилерійські установки та навіть польова кухня – усе це рухалося у бік Армянська.