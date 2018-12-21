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      Вчаться бути "максимально таємними": РФ тренує підводні човни поблизу Криму

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      РФ проводить навчання підводних човнів поблизу Криму
      РФ проводить навчання підводних човнів поблизу Криму / Міноборони РФ

      Росія тренує підводні човни Чорноморського флоту поблизу берегів окупованого Криму. Серед основних завдань навчань – відрив від стеження та "максимальна таємність".

      Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

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      "Підводні човни Чорноморського флоту (ЧФ), перебуваючи в морських полігонах бойової підготовки Чорного моря, проводять спільні навчання відповідно до плану діяльності сил (військ) флоту", – повідомляє російське відомство.

      Як зазначається, під час навчань підводні човни відпрацьовуватимуть "відрив від стеження". Окрім того, вони повинні повправлятись у "максимальній таємності".

      Щоб виключити зайві шуми, переміщення екіпажу всередині корабля обмежене. Акустик ретельно прослуховує море і виконує пошук підводного човна-противника,
      – мовиться у повідомленні.

      До слова, на сході Криму російські окупанти переміщують військову техніку. Так, напередодні поблизу селища Первомайське можна було помітити колону, у складі якої перебували вантажівки, БТРи, артилерійські установки та навіть польова кухня – усе це рухалося у бік Армянська.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Зброя Водний транспорт Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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