РФ стягивает истребители в Крым: в США предупреждают о новой вооруженной провокации
В США отреагировали на информацию о накоплении в оккупированном Крыму российских истребителей. Там выражают обеспокоенность и предусматривают очередную провокацию со стороны Кремля.
Об этом заявил заместитель главы миссии США при ОБСЕ Грегори Маркис, сообщает "Голос Америки".
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Так, политик отмечает, что Россия проводит кампанию по дезинформации, чтобы оправдать милитаризацию Крыма.
США беспокоят сообщения, что Россия размещает дополнительные боевые истребители в Крыму, вероятно готовясь для еще одной "провокации" Украины",
– говорится в сообщении.
Международное сообщество осудило милитаризацию Россией Крыма, Азовского и Черного морей, утвердив 17 декабря резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.
При этом Грегори Маркис в который раз озвучил позицию США и призвал Кремль немедленно освободить захваченных украинских моряков, вернуть украинские корабли и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая территориальные воды.
Напомним, российские оккупанты хотят перебросить в аннексированный Крым около десятка военных самолетов-истребителей. Такие действия они аргументируют окончанием ремонтных работ в аэропорту "Бельбек" в Севастополе. Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 30 ноября сообщали о скоплении российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", что неподалеку от оккупированного Севастополя.
Для чего Россия использует аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму?До аннексии Крыма Россией в 2014 году на аэродроме "Бельбек" располагалась 204-я бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также осуществлялись и пассажирские перевозки.
После того, как Россия захватила Крым, то использовала "Бельбек" исключительно для обслуживания нужд военно-воздушных сил РФ. То есть гражданские рейсы уже не осуществлялись. Вто же время, на базе аэродрома расположились два авиационных полка ВВС РФ.
В апреле 2018-ого Россия сообщила, что собирается строить дополнительную полосу на аэродроме якобы для "гражданских нужд". Однако в МинВОТ убеждены, что дополнительную полосу будут использовать для хранения авиационного вооружения оккупанта.
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