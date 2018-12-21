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      РФ стягує винищувачі до Криму: у США попереджають про нову збройну провокацію

      1003 Читать новость на русском
      У США відреагували на розміщення Росією винищувачів у Криму
      У США відреагували на розміщення Росією винищувачів у Криму / Фото з відкритих джерел

      У США відреагували на інформацію щодо накопичення в окупованому Криму російських винищувачів. Там висловлюють занепокоєння та передбачають чергову провокацію з боку Кремля.

      Про це заявив заступник голови місії США при ОБСЄ Грегорі Маркіс, повідомляє "Голос Америки".

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      Так, політик наголошує, що Росія провадить кампанію з дезінформації, аби виправдати мілітаризацію Криму.

      США непокоять повідомлення, що Росія розміщує додаткові бойові винищувачі в Криму, ймовірно готуючись для ще однієї "провокації" України",
      – мовиться у повідомленні.

      Заступник голови місії США при ОБСЄ нагадав, що міжнародна спільнота засудила мілітаризацію Росією Криму, Азовського та Чорного морів, затвердивши 17 грудня резолюцію Генеральної асамблеї ООН

      При цьому Грегорі Маркіс вкотре озвучив позицію США та закликав Кремль негайно звільнити захоплених українських моряків, повернути українські кораблі і поважати суверенітет та територіальну цілісність України, включаючи територіальні води.

      Нагадаємо, російські окупанти хочуть  перекинути в анексований Крим близько десятка військових літаків-винищувачів. Такі дії вони аргументують закінченням ремонтних робіт в аеропорту "Бельбек" в Севастополі. Раніше у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 30 листопада повідомляли про скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.

      Для чого Росія використовує аеродром "Бельбек" в окупованому Криму?До анексії Криму Росією у 2014 році на аеродромі "Бельбек" розташовувалась 204-та бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Також здійснювались і пасажирські перевезення.

      Після того, як Росія захопила Крим, то використовувала "Бельбек" виключно для обслуговування потреб військово-повітряних сил РФ. Тобто цивільні рейси вже не здійснювались. Натомість, на базі аеродрому розташувались два авіаційні полки ВПС РФ.

      У квітні 2018-ого Росія повідомила, що збирається будувати додаткову смугу на аеродромі нібито для "цивільних потреб". Проте у МінТОТ переконані, що додаткову смугу використовуватимуть для зберігання авіаційного озброєння окупанта.

      Теги: Новини Росії Новини США Новини Криму Анексія Криму авіація Україна – Росія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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