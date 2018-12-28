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      ФСБ заявила о завершении возведения забора на админгранице с оккупированным Крымом

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      Забор на админгранице с оккупированным Крымом
      Забор на админгранице с оккупированным Крымом / ria

      Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о том, что на севере Крыма закончены работы по возведению заграждения.

      Об этом сообщило издание "РИА "Новости".

      Читайте также: Рынок недвижимости оккупированного Крыма: что изменилось за год

      Читайте также: Завершился плановое строительство границы инженерно-технических сооружений и настройка сложной системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что инженерные сооружения состоят из двух комплексов, в которых встроены вибрационные датчики, радиоуправляемые датчики с видеокамерами ночного видения и возможностью трансляций.

      Издание сообщило, что планирование и разработка документации начались еще в 2015 году. Сейчас строительство и наладка аппаратуры полностью завершены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.

      Теги: ФСБ Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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