ФСБ заявила о завершении возведения забора на админгранице с оккупированным Крымом

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о том, что на севере Крыма закончены работы по возведению заграждения.

Об этом сообщило издание "РИА "Новости".

Читайте также: Рынок недвижимости оккупированного Крыма: что изменилось за год

Читайте также: Завершился плановое строительство границы инженерно-технических сооружений и настройка сложной системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что инженерные сооружения состоят из двух комплексов, в которых встроены вибрационные датчики, радиоуправляемые датчики с видеокамерами ночного видения и возможностью трансляций.

Издание сообщило, что планирование и разработка документации начались еще в 2015 году. Сейчас строительство и наладка аппаратуры полностью завершены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.