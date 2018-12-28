ФСБ заявила о завершении возведения забора на админгранице с оккупированным Крымом
Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о том, что на севере Крыма закончены работы по возведению заграждения.
Об этом сообщило издание "РИА "Новости".
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Читайте также: Завершился плановое строительство границы инженерно-технических сооружений и настройка сложной системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что инженерные сооружения состоят из двух комплексов, в которых встроены вибрационные датчики, радиоуправляемые датчики с видеокамерами ночного видения и возможностью трансляций.
Издание сообщило, что планирование и разработка документации начались еще в 2015 году. Сейчас строительство и наладка аппаратуры полностью завершены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.