ФСБ заявила про завершення зведення паркану на адмінкордоні з окупованим Кримом

Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про те, що на півночі Криму закінчені роботи по зведенню загородження.

Про це повідомило видання "РИА "Новости".

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– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інженерні споруди складаються з двох комплексів, в яких вбудовані вібраційні датчики, радіокеровані датчики з відеокамерами нічного бачення і можливістю трансляцій.

Видання повідомило, що планування і розробка документації почалися ще у 2015 році. Наразі будівництво і налагодження апаратури повністю завершені. Комплекс охоронної сигналізації введений в експлуатацію.