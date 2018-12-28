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      ФСБ заявила про завершення зведення паркану на адмінкордоні з окупованим Кримом

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      Паркан на адмінкордоні з окупованим Кримом
      Паркан на адмінкордоні з окупованим Кримом / ria

      Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про те, що на півночі Криму закінчені роботи по зведенню загородження.

      Про це повідомило видання "РИА "Новости".

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      Читайте також: Завершилося планове будівництво кордону інженерно-технічних споруд і настройка складної системи сигналізаційних датчиків в районі Перекопського перешийка,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що інженерні споруди складаються з двох комплексів, в яких вбудовані вібраційні датчики, радіокеровані датчики з відеокамерами нічного бачення і можливістю трансляцій.

      Видання повідомило, що планування і розробка документації почалися ще у 2015 році. Наразі будівництво і налагодження апаратури повністю завершені. Комплекс охоронної сигналізації введений в експлуатацію.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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