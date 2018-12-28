ФСБ заявила про завершення зведення паркану на адмінкордоні з окупованим Кримом
Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про те, що на півночі Криму закінчені роботи по зведенню загородження.
Про це повідомило видання "РИА "Новости".
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Читайте також: Завершилося планове будівництво кордону інженерно-технічних споруд і настройка складної системи сигналізаційних датчиків в районі Перекопського перешийка,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інженерні споруди складаються з двох комплексів, в яких вбудовані вібраційні датчики, радіокеровані датчики з відеокамерами нічного бачення і можливістю трансляцій.
Видання повідомило, що планування і розробка документації почалися ще у 2015 році. Наразі будівництво і налагодження апаратури повністю завершені. Комплекс охоронної сигналізації введений в експлуатацію.