"Не учите Россию": у Лаврова дерзко отреагировали на требования Макрона и Меркель

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на требование канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмануэля Макрона освободить захваченных РФ украинских моряков и обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе.

Об этом говорится в официальном заявлении, которое опубликовали на сайте российского МИД.

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В заявлении говорится, что РФ якобы обеспечивает "свободу судоходства в этом регионе согласно имеющимся российско-украинским договоренностям, внутреннему законодательству и соответствующим международным нормам". Также в ведомстве заявили, что нужно "пытаться учить Россию".

"Вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров по нормандскому формату обратить внимание на очевидные факты грубого нарушения Киевом прав человека и свобод", – сообщили в Лаврова.

Однако о захваченных в районе Керченского пролива украинских моряках российский МИД даже не вспомнил.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон выступили с совместным заявлением об освобождении украинских моряков, находящихся в плену РФ. Также, они призвали РФ обеспечить свободный и беспрепятственный транзит для всех кораблей через Керченский пролив.

Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.