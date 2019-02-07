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      Рада запретила российским наблюдателям участвовать в выборах в Украине

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      Рада проголосовала за закон о российских наблюдателях на выборах
      Рада проголосовала за закон о российских наблюдателях на выборах / Фото из открытых источников

      Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям из России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      232 народных депутатов проголосовали за принятие закона, 0 – против, 1 – воздержался, 111 – не проголосовали.

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      Законопроект № 9524 "О внесении изменений в некоторые законы о наблюдении за избирательным процессом в Украине" был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 4 февраля. Среди авторов также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

      Кроме того, 24 канал сообщал, что в России заявили, что получили официальное приглашение от ОБСЕ и планируют отправить своих наблюдателей на выборы.

      Почему Украина выступает против участия наблюдателей из РФ на выборах?
      Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. Поэтому глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские и парламентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019. По его словам, это политическая позиция Киева и необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

      Согласно закону, официальным наблюдателем не может быть лицо, которое является гражданином или которое будет выполнять предложения страны-агрессора.

      По информации службы разведки, Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы Украины, предусмотрев на это 350 миллионов долларов. Цель РФ – любой ценой остановить европейскую интеграцию нашего государства. Наблюдатели РФ, которые организовали незаконные выборы в оккупированном Крыму и на Донбассе, могут стать еще одним инструментом достижения целей России,
      – заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

      Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования. Кабмин и ЦИК будут обязаны привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом в недельный срок со дня вступления в силу.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Выборы Президента 2019 Верховная Рада Новости политики Парламентские выборы 2019 Новости России Ирина Луценко Законодательство
      Источник: 24 канал
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