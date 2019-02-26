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      Порошенко підписав закон про заборону спостерігачів з РФ на виборах в Україні

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      Порошенко підписав закон про заборону участі спостерігачам з РФ на виборах в Україні
      Порошенко підписав закон про заборону участі спостерігачам з РФ на виборах в Україні / Фото з відкритих джерел

      Президент Петро Порошенко підписав закон, який забороняє громадянам Росії брати участь у виборчому процесі в Україні. Відтепер представники країни-агресора ніяк не зможуть бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських та місцевих виборах.

      Відповідно до закону №9524, спостерігачами на виборах в Україні також не зможуть бути і ті громадяни, участь яких ініціювала або внесла Росія.

      Читайте також: Президентські вибори 2019: хто буде серед спостерігачів

      Порошенко підписав закон 26 лютого, а набере він чинності наступного дня після публікації в офіційній пресі.

      Проект був розроблений з метою "мінімізувати ризики та загрози втручання Росії у проведення виборів в Україні". Зокрема, СБУ раніше попереджала, що Кремль готує "безпрецедентне втручання у вибори" та планує витратити на роботу своїх спецслужб близько 350 мільйонів доларів.

      Чому росіянам заборонили бути спостерігачами на виборах?Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      Як в Росії відреагували на заборону надсилати своїх спостерігачів в Україну?

      Посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення там назвали "міркування безпеки" для своїх представників. Проте, вже 12 лютого Москва передумала і заявила, що продовжить наполягати на участі своїх спостерігачів в українських виборах.

      Як в ОБСЄ відреагували на таку заборону для росіян?

      В Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили глибокий жаль через рішення України не допускати до спостереження за президентськими виборами спостерігачів із Росії. За їхніми словами, це суперечить зобов’язанням Києва у рамках ОБСЄ і не відповідає її інтересам.

      Водночас, після рішення ВРУ, бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не буде розглядати участь представників Росії для спостереження за виборами Президента України.


      Як відбуватимуться президентські вибори в Україні

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія Законодавство Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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