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      Президентські вибори 2019: хто буде серед спостерігачів

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      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / ukrinform.fr

      Серед спостерігачів на президентських виборах в Україні, що відбудуться 31 березня 2019 року, будуть не тільки представники інших країн, але й Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї ОБСЄ.

      За словами політичного директора Міністерства закордонних справ Олексія Макеєва, серед спостерігачів громадян Росії не буде, пише "РБК-Україна".

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      "Спостерігачі від Європарламенту, ПАРЄ та Парламентської асамблеї ОБСЄ будуть діяти під дахом Бюро з демократичних інститутів та прав людини (головна установа ОБСЄ – 24 канал) спільно з головною місією, від якої буде достатньо велика кількість спостерігачів. Згідно із законом, громадян РФ там не буде", – зазначив Макєєв.

      Він наголосив, що ОБСЄ була єдиною організацією, яка розглядала варіант із росіянами-спостерігачами на виборах в Україні. Дійшло навіть до того, що українським депутатам навіть довелось ухвалити закон, аби не допустити провокацій з боку Росії під час виборчого процесу. 

      Коротко про те, що сталось:

      • 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.
      • 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.
      • 8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.
      • 11 лютого у Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ офіційно заявили, що не будуть розглядати участь представників Росії для спостереження за президентськими виборами в Україні 31 березня 2019 року.


      Як відбуватимуться президентські вибори в Україні

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 МЗС України ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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