Президентские выборы 2019: кто будет среди наблюдателей

Среди наблюдателей на президентских выборах в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года, будут не только представители других стран, но и Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По словам политического директора Министерства иностранных дел Алексея Макеева, среди наблюдателей граждан России не будет, пишет "РБК-Украина".

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"Наблюдатели от Европарламента, ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ будут действовать под крышей Бюро по демократическим институтам и правам человека (главное учреждение ОБСЕ – 24 канал) совместно с главной миссией, от которой будет достаточно большое количество наблюдателей. Согласно закону, граждан РФ там не будет", – отметил Макеев.

Он отметил, что ОБСЕ была единственной организацией, которая рассматривала вариант с русскими-наблюдателями на выборах в Украине. Дошло даже до того, что украинским депутатам даже пришлось принять закон, чтобы не допустить провокаций со стороны России во время избирательного процесса.

Коротко о том, что произошло:

9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. В ответ на это посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.

11 февраля в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ официально заявили, что не будут рассматривать участие представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине 31 марта 2019 года.

Как будут проходить президентские выборы в Украине