ОБСЕ приняла окончательное решение относительно наблюдателей РФ на выборах в Украине
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет рассматривать участие представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине 31 марта 2019 года.
Пресс-секретарь ОБСЕ Томас Раймер отметил, что запрет о недопуске российских наблюдателей на выборы принял украинский парламент. Впоследствии Москва сама отказалась присылать своих представителей, передает ТАСС.
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Мы обратились ко всем странам-участникам с просьбой направить наблюдателей. Мы получили 92 заявки, в том числе две из России. К сожалению, власть Украины в соответствии с принятой Верховной Радой постановлением заявила, что российские наблюдатели не могут получить аккредитацию и не смогут работать на выборах. Таким образом, их не будет в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ,
– заявил Раймер.
Наблюдатели уже начали прибывать в Украину. Сейчас долгосрочных уже есть 14 человек, еще 17 планируют приехать в ближайшее время. Они начинают работу с 13 февраля.
Кроме того, на время выборов планируют приехать еще 750 краткосрочных наблюдателей.
Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?
Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.
В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.
7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.
8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украине. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.