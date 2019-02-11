ОБСЕ приняла окончательное решение относительно наблюдателей РФ на выборах в Украине

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет рассматривать участие представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине 31 марта 2019 года.

Пресс-секретарь ОБСЕ Томас Раймер отметил, что запрет о недопуске российских наблюдателей на выборы принял украинский парламент. Впоследствии Москва сама отказалась присылать своих представителей, передает ТАСС.

Читайте также: Россия – агрессор, – Волкер изменил мнение о допуске наблюдателей РФ на выборы в Украину

Мы обратились ко всем странам-участникам с просьбой направить наблюдателей. Мы получили 92 заявки, в том числе две из России. К сожалению, власть Украины в соответствии с принятой Верховной Радой постановлением заявила, что российские наблюдатели не могут получить аккредитацию и не смогут работать на выборах. Таким образом, их не будет в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ,

– заявил Раймер.

Наблюдатели уже начали прибывать в Украину. Сейчас долгосрочных уже есть 14 человек, еще 17 планируют приехать в ближайшее время. Они начинают работу с 13 февраля.

Кроме того, на время выборов планируют приехать еще 750 краткосрочных наблюдателей.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?​

Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.



8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украине. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.