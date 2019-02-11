ОБСЄ прийняла остаточне рішення щодо спостерігачів РФ на виборах в Україні

Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не буде розглядати участь представників Росії для спостереження за президентськими виборами в Україні 31 березня 2019 року.

Прес-секретар ОБСЄ Томас Раймер зауважив, що заборону про недопуск російських спостерігачів на вибори прийняв український парламент. Згодом Москва сама відмовилася надсилати своїх представників, передає ТАСС.

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Ми звернулися до всіх країн-учасниць з проханням направити спостерігачів. Ми отримали 92 заявки, в тому числі дві з Росії. На жаль, влада України відповідно до ухваленої Верховною Радою постанови заявила, що російські спостерігачі не можуть отримати акредитацію і не зможуть працювати на виборах. Таким чином, їх не буде в складі місії БДІПЛ ОБСЄ,

– заявив Раймер.

Спостерігачі вже почали прибувати в Україну. Наразі довгострокових вже є 14 осіб, ще 17 планують приїхати найближчим часом. Вони починають роботу з 13 лютого.

Окрім того, на час виборів планують приїхати ще 750 короткотермінових спостерігачів.

Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.



У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.



7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.



8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.