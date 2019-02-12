Заборона спостерігачів РФ: Росія відстоюватиме права на участь в українських виборах

Росія продовжить відстоювати на всіх рівнях права своїх спостерігачів брати участь у виборах президента України.

24 канал повідомляв, що Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не буде розглядати участь представників Росії для спостереження за президентськими виборами в Україні. Все через те, що український парламент ухвалив рішення про заборону участі російських спостерігачів в українських президентських і парламентських виборах.

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Офіційна Москва спочатку теж відмовилася надсилати своїх представників з міркувань безпеки.

Проте заступник очільника МЗС РФ Григорій Карасін 12 лютого заявив, що Росія продовжить наполягати на участі своїх спостерігачів в українських виборах, передає ТАСС.

Ми продовжуємо наполягати на правоті нашої позиції, на праві спостерігачів бути присутніми на виборах в Україні. Будемо продовжувати це робити на всіх рівнях,

– наголосив Карасін.

Зазначимо, що навіть у питанні зі спостерігачами Росія намагалася схитрувати. Вже після офіційної заборони українського парламенту в РФ планували відправити до Києва двох спостерігачок – Христину Богданову від Інституту електоральної дипломатії і Єлизавету Борисову з Російського громадського інституту виборчого права.

Росія обрала для такої місії саме жінок, оскільки побоювалися, що чоловіків з Росії у віці від 16 до 60 років можуть не впустити в Україну.

Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.



У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.



7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.



8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.