Запрет наблюдателей РФ: Россия будет отстаивать права на участие в украинских выборах

Россия продолжит отстаивать на всех уровнях права своих наблюдателей участвовать в выборах президента Украины.

24 канал сообщал, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет рассматривать участие представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине. Все из-за того, что украинский парламент принял решение о запрете участия российских наблюдателей в украинских президентских и парламентских выборах.

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Официальная Москва сначала тоже отказалась присылать своих представителей из соображений безопасности.

Однако заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин 12 февраля заявил, что Россия продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах, передает ТАСС.

Мы продолжаем настаивать на правоте нашей позиции, на праве наблюдателей присутствовать на выборах в Украине. Будем продолжать это делать на всех уровнях,

– подчеркнул Карасин.

Отметим, что даже в вопросе с наблюдателями Россия пыталась схитрить. Уже после официального запрета украинского парламента в РФ планировали отправить в Киев двух наблюдателей – Кристину Богданову от Института электоральной дипломатии и Елизавету Борисову из Российского общественного института избирательного права.

Россия выбрала для такой миссии именно женщин, поскольку опасались, что мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет могут не впустить в Украину.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?Россия постарается повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.



8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.