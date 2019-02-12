23:54
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Запрет наблюдателей РФ: Россия будет отстаивать права на участие в украинских выборах

      366 Читати новину українською
      Выборы в Украине
      Выборы в Украине / 24 канал

      Россия продолжит отстаивать на всех уровнях права своих наблюдателей участвовать в выборах президента Украины.

      24 канал сообщал, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет рассматривать участие представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине. Все из-за того, что украинский парламент принял решение о запрете участия российских наблюдателей в украинских президентских и парламентских выборах.

      Читайте также: Чего ожидать от Путина на выборах в Украине: эксперт назвал угрозы

      Официальная Москва сначала тоже отказалась присылать своих представителей из соображений безопасности.

      Однако заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин 12 февраля заявил, что Россия продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах, передает ТАСС.

      Мы продолжаем настаивать на правоте нашей позиции, на праве наблюдателей присутствовать на выборах в Украине. Будем продолжать это делать на всех уровнях,
      – подчеркнул Карасин.

      Отметим, что даже в вопросе с наблюдателями Россия пыталась схитрить. Уже после официального запрета украинского парламента в РФ планировали отправить в Киев двух наблюдателей – Кристину Богданову от Института электоральной дипломатии и Елизавету Борисову из Российского общественного института избирательного права.

      Россия выбрала для такой миссии именно женщин, поскольку опасались, что мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет могут не впустить в Украину.

      Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?Россия постарается повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.

      blog_ava
      Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
      сегодня
      808
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Новости России Украина – Россия ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 39
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 127
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      156
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1876
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук