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      Чего ожидать от Путина на выборах в Украине: прогноз эксперта

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      Эдвард Лукас рассказал о выборах в Украине
      Эдвард Лукас рассказал о выборах в Украине / Фото из открытых источников

      Россия использует все возможные тактики, чтобы повлиять на выборы в Украине, которые состоятся 31 марта. Что интересно, даже российские специалисты не знают, как украинцы отреагируют на такое давление со стороны Владимира Путина.

      Старший британский журналист и вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас в интервью "Апострофу" заявил, что прежде всего надо ожидать кибератак.

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      "Кибератаки – это, например, хакерские атаки и утечки данных, при которых используют очень примитивные техники, чтобы просто забросить информацию в информационную среду для искажения общественного мнения, чтобы запутать людей",

      Он прогнозирует, что возможен взлом оборудования для выборов, чтобы РФ смогла вмешаться в электронные процессы подсчета голосов.

      Есть и подрывные кибератаки, которые поражают ключевую национальную инфраструктуру на выборах, чтобы запугать и отвлечь людей. У России есть потенциал на всех трех фронтах. Однако, думаю, что Украина имеет хорошую защиту,
      – объяснил Лукас.

      По его словам, Путин может прибегнуть и к более серьезным методам воздействия.

      Россия может прибегнуть к экономическому, энергетическому ударам, увеличению военного давления, вероятно, в Азовском море. Но проблема для России в том, что они не знают, как на это отреагируют украинцы. То есть Россия может давить, но не знает наверняка, каким будет результат этого давления,
      – заявил журналист.

      вибори
       

      Президентские выборы 2019: главные даты

      Что известно о выборах Президента Украины 2019 года?
      Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля. Украинцы в седьмой раз будут выбирать главу государства. Согласно Конституции, избранный президент пробудет на должности не менее 5 лет.

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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Кибербезопасность Владимир Путин Украина – Россия Новости России Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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