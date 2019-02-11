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      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Чого очікувати від Путіна на виборах в Україні: експерт назвав загрози

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      Експерт назвав загрози на виборах в Україні
      Експерт назвав загрози на виборах в Україні / Фото з відкритих джерел

      Росія використає всі можливі тактики, аби вплинути на вибори в Україні, які відбудуться 31 березня. Що цікаво, навіть російські фахівці не знають, як українці відреагують на такий тиск з боку Володимира Путіна.

      Старший британський журналіст та віце-президент Центру аналізу європейської політики (CEPA) у Вашингтоні Едвард Лукас в інтерв'ю "Апострофу" заявив, що насамперед треба очікувати кібератак.

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      "Кібератаки – це, наприклад, хакерські атаки і витік даних, при яких використовують дуже примітивні техніки, щоб просто закинути інформацію в інформаційне середовище для спотворення громадської думки, щоб заплутати людей", 

      Він прогнозує, що можливий злом обладнання для виборів, аби РФ змогла втрутитися в електронні процеси підрахунку голосів.

      Є і підривні кібератаки, які вражають ключову національну інфраструктуру на виборах, щоб залякати і відвернути людей. У Росії є потенціал на всіх трьох фронтах. Однак, думаю, що Україна має хороший захист,
      – пояснив Лукас. 

      За його словами, Путіна може вдатись і серйозніших методів впливу. 

      Росія може вдатися до економічного, енергетичного ударів, збільшення військового тиску, ймовірно, в Азовському морі. Але проблема для Росії в тому, що вони не знають, як на це відреагують українці. Тобто Росія може тиснути, але не знають напевно, яким буде результат цього тиску,
      – заявив журналіст. 

      вибори
       

      Президентські вибори 2019: головні дати

      Що відомо про вибори Президента України 2019 року? Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня. Українці сьомий раз обиратимуть голову держави. Згідно з Конституцією обраний президент пробуде на посаді щонайменше 5 років.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Кібербезпека Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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