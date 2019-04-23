Покроковий шлях Зеленський презентує після інавгурації, – представник штабу

Здобувши перемогу у президентських виборах, Володимир Зеленський та його команда отримали неймовірний мандат від українців. Вони мають намір втілити в реальність усі свої пропозиції й уже запевнили, що діятимуть в рамках закону. А конкретний покроковий шлях змін сам президент презентує одразу після інавгурації.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Святослав Юраш, представник штабу Володимира Зеленського.

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Він наголосив, що в Україні президент не має всієї влади, а є лише одним з її джерел. Процес змін почнеться вже, але буде реалізовуватися тоді, коли буде вся можливість це робити.

Одразу брати цей процес на нашу сторону неможливо. Адже сама система бореться проти цього й старається відкинути усі можливості цього президента здійснювати свою діяльність,

– зазначив Юраш.

За його словами, є хвиля людей, які намагаються сказати: якщо на перший день нічого немає, то й не буде. "Та це – брехня, стимульована тими старими елітами, які хочуть показати що у них не вийшло, тому не вийде й у нас", – переконаний представник штабу Зеленського.

Ми обіцяли, що питання тарифів буде врешті вирішуватися. Звичайно, що так і буде. Вони будуть втілюватися з можливостями, які відкриватимуться з перемогою на парламентських виборах та інших виборчих перегонах, які в нас на горизонті,

– запевнив він.

Й підкреслив, що зараз – лише другий день після обрання й ще навіть не було інавгурації.

"Критика надходить не від наших поціновувачів, а тих людей, які бажають бачити, що ми програли. Адже вони в цьому впевнені. Найбільшим їх страхом є не наша поразка, а якраз те, що у нас все вийде", – підсумував Юраш.



Результати президентських виборів