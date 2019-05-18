Президент Польщі не приїде на інавгурацію Зеленського

Президент Польщі Анджей Дуда не приїде 20 травня до Києва на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського.

Польщу замість Дуди представлятиме очільник МЗС Яцек Чапутович, церемонію також відвідає глава президентської канцелярії Галіна Шиманська, повідомляє видання Rzeczpospolita.

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Водночас на офіційній сторінці президента Польщі зазначено, що на цю дату у нього заплановані інші заходи.

Зазначимо, Дуда першим із лідерів країн Європи привітав Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів. Тоді ж під час телефонної розмови він запросив його до Польщі.

У зв'язку із церемонію інавгурації та приїздом великої кількості іноземних гостей у центральній частині столиції України обмежать рух, тому затори неминучі. Володимир Зеленський попросив вибачення у киян через ці незручності.

Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.



Обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань.