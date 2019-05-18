21:29
18 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Президент Польщі не приїде на інавгурацію Зеленського

      714 Читать новость на русском
      Дуда не приїде на інавгурацію до Зеленського
      Дуда не приїде на інавгурацію до Зеленського / Agencja Gazeta

      Президент Польщі Анджей Дуда не приїде 20 травня до Києва на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського.

      Польщу замість Дуди представлятиме очільник МЗС Яцек Чапутович, церемонію також відвідає глава президентської канцелярії Галіна Шиманська, повідомляє видання Rzeczpospolita.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України

      Водночас на офіційній сторінці президента Польщі зазначено, що на цю дату у нього заплановані інші заходи. 

      Зазначимо, Дуда першим із лідерів країн Європи привітав Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів. Тоді ж під час телефонної розмови він запросив його до Польщі. 

      У зв'язку із церемонію інавгурації та приїздом великої кількості іноземних гостей у центральній частині столиції України обмежать рух, тому затори неминучі. Володимир Зеленський попросив вибачення у киян через ці незручності. 

      Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

      Обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань.

      інавгурація зеленського: останні новини
      blog_ava
      Євробачення-2019: хто пройшов у фінал
      сьогодні
      5583
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини Польщі Анджей Дуда Інавгурація Зеленського
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
      сьогодні , 16:30 Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
      Наталія Печерська 178
      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      сьогодні , 16:05 Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      Світові Медіа 1611
      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      сьогодні , 16:00 Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      Віталій Шабунін 526
      Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
      сьогодні , 15:32 Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
      200
      Топ-10 надзвичайних музеїв світу з неординарною архітектурою: фото
      сьогодні , 15:03 Топ-10 надзвичайних музеїв світу з неординарною архітектурою: фото
      Юлія Гілей 412
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук