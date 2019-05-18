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      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Президент Польши не приедет на инаугурацию Зеленского

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      Дуда не приедет на инаугурацию к Зеленскому
      Дуда не приедет на инаугурацию к Зеленскому / Agencja Gazeta

      Президент Польши Анджей Дуда не приедет 20 мая в Киев на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

      Польшу вместо Дуды будет представлять глава МИД Яцек Чапутович, церемонию также посетит глава президентской канцелярии Галина Шиманская, сообщает издание Rzeczpospolita.

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      В то же время на официальной странице президента Польши указано, что на эту дату у него запланированы другие мероприятия.

      Отметим, Дуда первым из лидеров стран Европы поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов. Тогда же во время телефонного разговора он пригласил его в Польшу.

      В связи с церемоний инаугурации и приездом большого количества иностранных гостей в центральной части столицы Украины ограничат движение, поэтому пробки неизбежны. Владимир Зеленский попросил прощения у киевлян за эти неудобства.

      Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского?
      Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского в соответствии с решением нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.

      Избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, котрую проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Анджей Дуда Новости Польши Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского
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