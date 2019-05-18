Президент Польши не приедет на инаугурацию Зеленского
Президент Польши Анджей Дуда не приедет 20 мая в Киев на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.
Польшу вместо Дуды будет представлять глава МИД Яцек Чапутович, церемонию также посетит глава президентской канцелярии Галина Шиманская, сообщает издание Rzeczpospolita.
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В то же время на официальной странице президента Польши указано, что на эту дату у него запланированы другие мероприятия.
Отметим, Дуда первым из лидеров стран Европы поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов. Тогда же во время телефонного разговора он пригласил его в Польшу.
В связи с церемоний инаугурации и приездом большого количества иностранных гостей в центральной части столицы Украины ограничат движение, поэтому пробки неизбежны. Владимир Зеленский попросил прощения у киевлян за эти неудобства.
Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского?
Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского в соответствии с решением нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.
Избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, котрую проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов.
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