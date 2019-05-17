00:17
18 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Кто от Трампа приедет на инаугурацию к Зеленскому

      128 Читати новину українською
      США на инаугурации Зеленского представит Президентская делегация
      США на инаугурации Зеленского представит Президентская делегация / Getty Images

      На церемонии инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского США будет представлять президентская делегация численностью до 15 человек. Ее возглавит высокопоставленный член кабинета Дональда Трампа.

      Сам Трамп или же вице-президент Майк Пенс не приедут из-за плотных графиков, об этом сказал посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.

      Читайте также: Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину

      Посол подчеркнул, что Трамп выразил поддержку Украине в телефонном общении Зеленского с Трампом – и это остается неизменным.

      Сегодня есть решение о том, что в Украину поедет большая представительная делегация в составе до 15 человек. Она будет иметь статус Президентской делегации,
      – подчеркнул он.

      Состав делегации утвердит Белый дом, об этом американская сторона официально сообщит позже.

      "Планируется, что делегацию возглавит член кабинета президента США Дональда Трампа. Ожидается, что в ее состав войдут и представители Государственного департамента, и члены обеих палат Конгресса, и члены украинских организаций Америки", – сказал Чалый.

      В то же время "Интерфакс" сообщает, что делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Кроме того, Чалый отметил, что во время пребывания американской делегации в Киеве обстоятельных переговоров ожидать не следует.

      Но, очевидно, на встречах все же должны быть намечены планы дальнейшего двустороннего взаимодействия, визитов, что дало бы возможность обсудить весь комплекс вопросов стратегического партнерства Украины и США,
      – отметил посол Украины в США.

      Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского?
      Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского в соответствии с решением нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.

      Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, что проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда.

      blog_ava
      В США и России отреагировали на отставку Климкина
      17 мая
      838
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Владимир Зеленский Президент Украины Инаугурация Зеленского
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 17 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сможет ли Вакарчук гастролировать после избрания в Раду: объяснение юриста
      17 мая , 23:58 Сможет ли Вакарчук гастролировать после избрания в Раду: объяснение юриста
      Ірина Поліщук 12
      Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      17 мая , 22:02 Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      Артем Овдієнко 1656
      Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра
      17 мая , 19:54 Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра
      Світлана Попова 353
      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      17 мая , 19:02 Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      Анастасія Кримова 763
      Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      17 мая , 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      Олександр Бевза 286
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук