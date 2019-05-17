Кто от Трампа приедет на инаугурацию к Зеленскому

На церемонии инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского США будет представлять президентская делегация численностью до 15 человек. Ее возглавит высокопоставленный член кабинета Дональда Трампа.

Сам Трамп или же вице-президент Майк Пенс не приедут из-за плотных графиков, об этом сказал посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.

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Посол подчеркнул, что Трамп выразил поддержку Украине в телефонном общении Зеленского с Трампом – и это остается неизменным.

Сегодня есть решение о том, что в Украину поедет большая представительная делегация в составе до 15 человек. Она будет иметь статус Президентской делегации,

– подчеркнул он.

Состав делегации утвердит Белый дом, об этом американская сторона официально сообщит позже.

"Планируется, что делегацию возглавит член кабинета президента США Дональда Трампа. Ожидается, что в ее состав войдут и представители Государственного департамента, и члены обеих палат Конгресса, и члены украинских организаций Америки", – сказал Чалый.

В то же время "Интерфакс" сообщает, что делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Кроме того, Чалый отметил, что во время пребывания американской делегации в Киеве обстоятельных переговоров ожидать не следует.

Но, очевидно, на встречах все же должны быть намечены планы дальнейшего двустороннего взаимодействия, визитов, что дало бы возможность обсудить весь комплекс вопросов стратегического партнерства Украины и США,

– отметил посол Украины в США.

Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского?

Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского в соответствии с решением нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.



Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, что проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда.