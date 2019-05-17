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      Хто від Трампа приїде на інавгурацію до Зеленського

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      США на інавгурації Зеленського представить Президентська делегація
      США на інавгурації Зеленського представить Президентська делегація / Getty Images

      На церемонії інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського США представлятиме президентська делегація чисельністю до 15 осіб. Її очолить високопоставлений член кабінету Дональда Трампа.

      Сам Трамп або ж віце-президент Майк Пенс не приїдуть через щільні графіки, про це сказав посол України в США Валерій Чалий, пише Укрінформ.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України

      Посол наголосив, що Трамп висловив підтримку України у телефонному спілкуванні Зеленського з Трампом – і це залишається незмінним.

      Сьогодні є рішення про те, що в Україну поїде велика представницька делегація у складі до 15 осіб. Вона матиме статус Президентської делегації,
      – наголосив він.

      Склад делегації затвердить Білий дім, про це американська сторона офіційно повідомить згодом.

      "Планується, що делегацію очолить член кабінету президента США Дональда Трампа. Очікується, що до її складу ввійдуть і представники Державного департаменту, і члени обох палат Конгресу, і члени українських організацій Америки", – сказав Чалий.

      Водночас "Інтерфакс" повідомляє, що делегацію очолить міністр енергетики США Рік Перрі. Окрім того, Чалий зазначив, що під час перебування американської делегації в Києві ґрунтовних переговорів очікувати не слід.

      Але, очевидно, на зустрічах все ж мають бути окреслені плани подальшої двосторонньої взаємодії, візитів, що дало би можливість обговорити весь комплекс питань стратегічного партнерства України і США,
      – зазначив посол України в США.

      Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

      Відповідно до Конституції, обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду.

      blog_ava
      Коломойський розповів про причини повернення, інавгурацію Зеленського та інші плани
      17 травня
      6537
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Інавгурація Зеленського Президент України Володимир Зеленський
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