Хто від Трампа приїде на інавгурацію до Зеленського

На церемонії інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського США представлятиме президентська делегація чисельністю до 15 осіб. Її очолить високопоставлений член кабінету Дональда Трампа.

Сам Трамп або ж віце-президент Майк Пенс не приїдуть через щільні графіки, про це сказав посол України в США Валерій Чалий, пише Укрінформ.

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Посол наголосив, що Трамп висловив підтримку України у телефонному спілкуванні Зеленського з Трампом – і це залишається незмінним.

Сьогодні є рішення про те, що в Україну поїде велика представницька делегація у складі до 15 осіб. Вона матиме статус Президентської делегації,

– наголосив він.

Склад делегації затвердить Білий дім, про це американська сторона офіційно повідомить згодом.

"Планується, що делегацію очолить член кабінету президента США Дональда Трампа. Очікується, що до її складу ввійдуть і представники Державного департаменту, і члени обох палат Конгресу, і члени українських організацій Америки", – сказав Чалий.

Водночас "Інтерфакс" повідомляє, що делегацію очолить міністр енергетики США Рік Перрі. Окрім того, Чалий зазначив, що під час перебування американської делегації в Києві ґрунтовних переговорів очікувати не слід.

Але, очевидно, на зустрічах все ж мають бути окреслені плани подальшої двосторонньої взаємодії, візитів, що дало би можливість обговорити весь комплекс питань стратегічного партнерства України і США,

– зазначив посол України в США.

Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.



Відповідно до Конституції, обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду.