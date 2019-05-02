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      Хто може очолити Адміністрацію Президента Зеленського

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      Хто може стати головою Адміністрації Президента Володимира Зеленського
      Хто може стати головою Адміністрації Президента Володимира Зеленського / Getty Images

      Хто стане головою Адміністрації Президента новообраного глави держави Володимира Зеленського – наразі невідомо. Водночас бізнес-партнер і член команди політика Сергій Шефір не відкинув можливості, що саме він обійме цю посаду, або ще двоє людей.

      "Я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського. Я буду там, де потрібен, і знаю, що він мене не підведе", – розповів Шефір виданню theБабель.

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      При цьому соратник Зеленського сказав, що в разі призначення його на посаду голови АП, він готовий лавірувати та домовлятися "до певного рівня".

      Зайти в Адміністрацію – можливо, але мені здається, що глава Адміністрації має бути професіоналом і добре підкованим юридично. Юридично я не підкований – лише на рівні бізнесу. На людському рівні домовитися конструктивно зможу,
      – розповів Шефір.

      Сергій Шефір Володимир Зеленський Адміністрація Президента
      Сергій Шефір

      На запитання журналістів, чи мається на увазі під "юридично підкованим професіоналом" юрист Коломойського Богдан, Шефір відповів: "Він дуже нам допоміг. Моя думка: якщо його призначать главою АП, то всі одразу невиправдано накинуться".

      Поради Богдана під час виборчої кампанії, за словами Шефіра, були дуже корисними, оскільки "він сильний, вміє продавлювати якісь питання, наполягати". Шефір переконаний, що Богдан зробив велику роботу. Однак, за словами соратника Зеленського, "люди, які вміють обходити систему, – теж частина старої системи".

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      У публічній площині – це мінус команді та президенту, які говорять, що оновлять владу. Тому я і сказав, що це призначення (Богдана головою АП, – 24 канал) буде великим ударом. Володимир ще не зміцнів, а тут почнуть говорити... Тим більше, що тема вже мусувалася,
      – сказав Шефір.

      Андрій Богдан Володимир Зеленський АП
      Андрій Богдан

      Щодо можливого призначення на посаду голови АП ще одного юриста з команди Зеленського – голови партії "Слуга народу" Івана Баканова – Шефір сказав: "І він може очолити АП".

      Іван Баканов Зеленський
      Іван Баканов

      30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. Церемонія може відбутися 28 або 30 травня, гадають у команді Зеленського. Вже після офіційного вступу на посаду новообраний президент зможе призначити голову АП та інших посадовців.

       

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Адміністрація Президента Президент України
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