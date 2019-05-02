Кто может возглавить Администрацию Президента Зеленского

Кто станет главой Администрации Президента новоизбранного главы государства Владимира Зеленского – пока неизвестно. В то же время бизнес-партнер и член команды политика Сергей Шефир не отверг возможности, что именно он займет эту должность, или еще два человека.

"Я равнодушен к должностям и портфелям, но я не равнодушен к Зеленскому. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведет", – рассказал Шефир изданию theБабель.

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При этом соратник Зеленского сказал, что в случае назначения его на должность главы АП, он готов лавировать и договариваться "до определенного уровня".

Зайти в Администрацию – возможно, но мне кажется, что глава Администрации должен быть профессионалом и хорошо подкованным юридически. Юридически я не подкован – только на уровне бизнеса. На человеческом уровне договориться конструктивно смогу,

– рассказал Шефир.



Сергей Шефир

На вопрос журналистов, имеется ли в виду под "юридически подкованным профессионалом" юрист Коломойского Богдан, Шефир ответил: "Он очень нам помог. Мое мнение: если его назначат главой АП, то все сразу неоправданно набросятся".

Советы Богдана во время избирательной кампании, по словам Шефира, были очень полезными, поскольку "он сильный, умеет продавливать какие-то вопросы, настаивать". Шефир убежден, что Богдан сделал большую работу. Однако, по словам соратника Зеленского, "люди, умеющие обходить систему, - тоже часть старой системы".

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В публичной плоскости – это минус команде и президенту, которые говорят, что обновят власть. Поэтому я и сказал, что это назначение (Богдана головой АП, – 24 канал) будет большим ударом. Владимир еще не окреп, а тут начнут говорить... Тем более, что тема уже муссировалась,

– сказал Шефир.



Андрей Богдан

Относительно возможного назначения на должность главы АП еще одного юриста из команды Зеленского – председателя партии "Слуга народа" Ивана Баканова – Шефир сказал: "И он может возглавить АП".



Иван Баканов

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня. Церемония может состояться 28 или 30 мая, полагают в команде Зеленского. Уже после официального вступления в должность новоизбранный президент сможет назначить главу АП и других чиновников.