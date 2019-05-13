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      Садовий озвучив пріоритети "Самопомочі" у Раді та позицію що її можливого розпуску

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      Садовий окреслив пріоритети "Самопомочі"
      Садовий окреслив пріоритети "Самопомочі" / Фото 24 каналу

      Голова "Самопомочі" Андрій Садовий розповів, що фракція у Верховній Раді буде працювати над зміною закону про вибори та зняттям депутатської недоторканості. Окрім того, політсила не проти дострокового проведення парламентських виборів, які заплановані на осінь.

      Про це Садовий написав на своїй сторінці у Telegram.

      Читайте також: "Самопоміч" піде на вибори до Ради з відкритим списком та 80% нових облич

      "Пріорітети "Самопомочі" в парламенті на найближчий час: зміна закону про вибори (відкриті списки і ліквідація мажоритарки) та ліквідація депутатської недоторканності", – наголосив лідер партії.

      Парламенська фракція підтримає ту дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, яку він сам пропонує – 19 травня. Садовий пояснив, що "Самопоміч" не бачить жодних причин для затягування" церемонії.

      Також, партія не проти, аби Верховна Рада була розпущена і парламентські вибори відбулися раніше, аніж восени 2019 року.

      Коаліції реально нема і це всі розуміють. Але на нові вибори варто йти з новими виборчими правилами. Зміни так зміни,
      – підсумував Садовий.


      Повідомлення Садового про пріоритети "Самопомочі"

      Як "Самопоміч" взаємодіятиме з Зеленським на посту президента?Садовий стверджує, що "Самопоміч" завжди діяла в інтересах України. Відтак, чи підтримуватиме його політсила новообраного президента Володимира Зеленського – залежатиме від рішень, які той ухвалюватиме. Садовий додав, що спершу треба подивитися на перші кроки майбутнього президента, та кого він пропонуватиме на важливі посади. Якщо політика Зеленського буде проукраїнською та стоятиме на захисті інтересів держави, "Самопоміч" готова конструктивно та якісно співпрацювати з ним.

      Розпуск Ради: які підстави і що про це треба знати?Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Тож розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.

      Підстави для розпуску парламенту: якщо протягом місяця фракції не сформували коаліцію, протягом 60 днів після відставки уряду не призначили новий склад, або народні депутати місяць не збираються на пленарні засідання. Наразі єдиний можливий сценарій – це відсутність коаліції.

      Якщо парламент не розпустять достроково, то наступні вибори до Ради відбудуться 27 жовтня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Парламентські вибори 2019 Андрій Садовий Верховна Рада Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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