Садовый озвучил приоритеты "Самопомочи" в Раде и позицию насчет ее возможного роспуска

Глава "Самопомочи" Андрей Садовый рассказал, что фракция в Верховной Раде будет работать над изменением закона о выборах и снятием депутатской неприкосновенности. Кроме того, политсила не против досрочного проведения парламентских выборов, которые запланированы на осень.

Об этом Садовый написал на своей странице в Telegram.

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"Приоритеты "Самопомочи" в парламенте на ближайшее время: изменение закона о выборах (открытые списки и ликвидация мажоритарки) и ликвидация депутатской неприкосновенности", – подчеркнул лидер партии.

Парламентские фракция поддержит ту дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, которую он сам предлагает – 19 мая. Садовый пояснил, что "Самопомич" не видит никаких причин для затягивания церемонии.

Также, партия не против, чтобы Верховная Рада была распущена и парламентские выборы состоялись раньше, чем осенью 2019 года.

Коалиции реально нет и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами. Изменения так изменения,

– подытожил Садовый.



Сообщение Садового о приоритетах "Самопомочи"

Как "Самопомич" будет взаимодействовать с Зеленским на посту президента?Садовый утверждает, что "Самопомич" всегда действовала в интересах Украины. Следовательно, будет ли поддерживать его политсила новоизбранного президента Владимира Зеленского – будет зависеть от решений, которые тот будет принимать. Садовый добавил, что сначала надо посмотреть на первые шаги будущего президента, и кого он будет предлагать на важные должности. Если политика Зеленского будет проукраинской и будет стоять на защите интересов государства, "Самопомич" готова конструктивно и качественно сотрудничать с ним.

Роспуск Рады: какие основания и что об этом нужно знать?Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Поэтому распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет неконституционным.



Основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции не сформировали коалицию, в течение 60 дней после отставки правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.



Если парламент не распустят досрочно, то следующие выборы в Раду состоятся 27 октября.



