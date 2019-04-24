"Самопоміч" буде в опозиції до Зеленського чи створить з ним коаліцію: пояснення Садового

Мер "Львова" та лідер "Сампомочі" Андрій Садовий стверджує, що "Самопоміч" завжди діяла в інтересах України. Відтак, чи підтримуватиме ця політсила новообраного президента Володимира Зеленського, стосуватиметься рішень, які той ухвалюватиме.

Таку заяву він зробив під час брифінгу щодо скасування недоторканості та ухвалення закону "Президента України", який транслював 24 канал.

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Ми повинні побачити перші кроки новобраного президента: кого він номінуватиме на ті чи інші посади, якими будуть його пропозиції щодо цілої низки питань. Ми завжди працювали в інтересах держави,

– підкреслив лідер "Самопомочі".

Як приклад політик навів результати голосування у Верховній Раді, згідно з якими "Самопоміч" без застереження підтримувала всі реформаторські закони". А ті закони, що були шкідливими для України, підтримку від "Самопопомочі" не отримували, натомість отримували від інших фракцій.

"Ми є налаштованими на конструктивну та якісну співпрацю з усіма людьми, які мають бажання працювати та діятимуть виключно в інтересах України. Це ж наша держава. Ми самі повинні навести лад, бо не буде такого, що хтось чужий приїде та все зробить за нас", – наголосив він.

Водночас Садовий підкреслив, що сьогодні "Самопоміч" – це та фракція, яка має унікальний кадровий потенціал.

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"Ми маємо готових 26 міністрів, які мають намір активно працювати для держави. Ми кращих людей шукали та вони збереглися", – констатував лідер "Самопомочі".