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      Какие юридические последствия имеет видеопетиция Зеленского о роспуске Рады

      435 Читати новину українською
      Верховную Раду все же могут досрочно распустить
      Верховную Раду все же могут досрочно распустить / 24 канал

      12 мая команда новоизбранного президента Владимира Зеленского запустила на YouTube видеоролик, в котором призвала украинцев высказаться – нужно или нет распускать парламент. Какие юридические последствия может иметь такое видеообращение и обязывает ли оно к каким-то шагам новоизбранного президента, рассказал журналисту 24 канала юрист Василий Мирошниченко.

      Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала первую видеопетицию, которая касается роспуска Верховной Рады. Такое обращение разместили на странице "Команда Зеленского" в Facebook. В аннотации к петиции отмечается – если она наберет миллион просмотров, Владимир Зеленский обратит внимание на этот вопрос.

      Видеообращение команды Владимира Зеленского смотрите здесь:

      Правда, по мнению юриста Василия Мирошниченко, такой видеоролик – это не та легальная петиция, которая к чему-то обязывает.

      Конечно, люди могут рассматривать видеообращение как петицию, однако оно не имеет юридического аспекта. Это общественные инициативы и не более. Если бы это была петиция, зарегистрированная на сайте президента или парламента, тогда она имела бы определенный результат и на нее должны были бы отреагировать. Правда, обычно рассматривают и отказывают,
      – добавляет юрист.

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      Чтобы петиция стала официальным документом, ее нужно зарегистрировать на сайте ВРУ или президента и собирать голоса уже под этим документом. И, если она наберет 25 тысяч, президент или парламент должны отреагировать на нее. Зато обращение, зарегистрированное в социальных сетях, не является официальной петицией. А брань и дизлайки под таким обращением можно "накрутить" с разных аккаунтов.

      Когда мы говорим о сайте электронных петиций ВРУ или президента, там есть контроль за тем, кто отдает свои голоса. Петиции, зарегистрированные на официальных сайтах, демонстрируют нам реальную картину: когда человек голосует на этих сайтах, фиксируется его фамилия, поэтому дважды отдать свой голос – не получится,
      – отмечает юрист.

       

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Публикации Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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