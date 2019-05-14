Зеленский распустит Раду с вероятностью 90%, – представитель правительства

Роспуск Верховной Рады, после которого состоятся внеочередные выборы в парламент, состоится с вероятностью 90%. На такой шаг избранный президентом Украины Владимир Зеленский может пойти на следующий же день после инаугурации.

"БПП определился: чем быстрее произойдет инаугурация – тем лучше. Затягивать инаугурацию нет никакого смысла. Потому что существует невероятно высокая вероятность, что в тот же день Зеленский подпишет указ о роспуске ВРУ. Роспуск парламента состоится с вероятностью 90%", – сказал в комментарии "РБК-Украина" представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

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При этом неважно, какие аргументы для этого используют, убежден он. Ведь вопрос роспуска парламента вышел из юридической плоскости и перешел в политическую.

Однако не все члены парламента сейчас готовы проголосовать за дату инаугурации.

Официально все заявляют о том, что они готовы (голосовать за дату инаугурации). Но по меньшей мере человек 150 в зале не готовы сейчас сесть и проголосовать,

– добавил Денисенко.

Когда проводить инаугурацию Зеленского – 15 мая должен решить Комитет Рады по вопросам регламента. Сначала там рассмотрят ряд представлений нардепов относительно даты инаугурации и только после этого вопрос вынесут на рассмотрение самого парламента. Сам Зеленский хочет, чтобы церемония состоялась 19 мая. По закону, это должно произойти не позднее 3 июня.

12 мая команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Чтобы эту петицию рассмотрел новоизбранный глава государства, видео должно набрать миллион просмотров.

Однако эксперты объясняют, что чтобы петиция стала официальным документом, ее нужно зарегистрировать на сайте парламента или президента и собирать голоса уже под этим документом. И, если размещенная там петиция наберет 25 тысяч, президент или парламент должны отреагировать на нее. А обращение, зарегистрированное в социальных сетях, не является официальной петицией. При этом лайки и дизлайки под таким обращением можно "накрутить" с разных аккаунтов.

Какие существуют основания для роспуска Рады?

Согласно Конституции, президент имеет право досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Поэтому распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет не конституционным.



Основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции сформировали коалицию, в течение 60 дней после отставки правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.



Если парламент не распустят досрочно, то следующие выборы в Раду состоятся 27 октября.