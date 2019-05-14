16:16
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Зеленский распустит Раду с вероятностью 90%, – представитель правительства

      871 Читати новину українською
      Зеленский может распустить парламент на следующий день после своей инаугурации
      Зеленский может распустить парламент на следующий день после своей инаугурации / Getty Images

      Роспуск Верховной Рады, после которого состоятся внеочередные выборы в парламент, состоится с вероятностью 90%. На такой шаг избранный президентом Украины Владимир Зеленский может пойти на следующий же день после инаугурации.

      "БПП определился: чем быстрее произойдет инаугурация – тем лучше. Затягивать инаугурацию нет никакого смысла. Потому что существует невероятно высокая вероятность, что в тот же день Зеленский подпишет указ о роспуске ВРУ. Роспуск парламента состоится с вероятностью 90%", – сказал в комментарии "РБК-Украина" представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

      Читайте также: Есть несколько рисков для Зеленского в случае роспуска парламента, – эксперт

      При этом неважно, какие аргументы для этого используют, убежден он. Ведь вопрос роспуска парламента вышел из юридической плоскости и перешел в политическую.

      Однако не все члены парламента сейчас готовы проголосовать за дату инаугурации.

      Официально все заявляют о том, что они готовы (голосовать за дату инаугурации). Но по меньшей мере человек 150 в зале не готовы сейчас сесть и проголосовать,
      – добавил Денисенко.

      Когда проводить инаугурацию Зеленского – 15 мая должен решить Комитет Рады по вопросам регламента. Сначала там рассмотрят ряд представлений нардепов относительно даты инаугурации и только после этого вопрос вынесут на рассмотрение самого парламента. Сам Зеленский хочет, чтобы церемония состоялась 19 мая. По закону, это должно произойти не позднее 3 июня.

      12 мая команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Чтобы эту петицию рассмотрел новоизбранный глава государства, видео должно набрать миллион просмотров.

      Однако эксперты объясняют, что чтобы петиция стала официальным документом, ее нужно зарегистрировать на сайте парламента или президента и собирать голоса уже под этим документом. И, если размещенная там петиция наберет 25 тысяч, президент или парламент должны отреагировать на нее. А обращение, зарегистрированное в социальных сетях, не является официальной петицией. При этом лайки и дизлайки под таким обращением можно "накрутить" с разных аккаунтов.

       

       

      Какие существуют основания для роспуска Рады?
      Согласно Конституции, президент имеет право досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Поэтому распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет не конституционным.

      Основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции сформировали коалицию, в течение 60 дней после отставки правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.

      Если парламент не распустят досрочно, то следующие выборы в Раду состоятся 27 октября.

      розпуск парламенту достроковий розпуск Верховної Ради підстави інфографіка

      blog_ava
      "Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
      сегодня
      50490
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Инаугурация Зеленского Парламентские выборы 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 46
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 185
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 308
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      72
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 618
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук