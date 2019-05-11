Збираємо команду, – Гройсман про підготовку до парламентських виборів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що збирає людей у майбутню команду на парламентські вибори до Верховної Ради, які відбудуться восени. Це мають бути люди з сучасним мисленням, досвідом, і розумінням, яким чином ідеї впроваджувати в життя.

Глава уряду в інтерв'ю "Інтерфаксу" зауважив, що наразі шукає однодумців по всій Україні.

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У мене повинні бути однодумці не тільки в уряді і в парламенті, які приймають і голосують, а й на місцях: ті, хто так само розуміє ідеї реформ. Тому ми дійсно зараз збираємо команду по всій країні: на рівні громад, міст, на рівні районів і областей. Збираємо тих людей, у яких є здорові думки і розуміння, як їх впроваджувати. Я вважаю, що така команда, яка може генерувати ідеї і впроваджувати їх, повинна бути успішною,

– сказав Гройсман.

На питання чи будуть це "нові обличчя", або "люди з досвідом", політик наголосив, що в його команді будуть "справжні обличчя" – люди, які мають відповідний досвід і розуміння процесів.

Наприкінці квітня український прем’єр Володимир Гройсман оголосив, що все піде на парламентські вибори восени, і для цього планує сформувати власну політичну партію. Проте, він не назвав жодних прізвищ, що будуть у його команді, а сам формат політсили ще не визначено.

Наразі точно відомо, що Гройсман не піде на вибори з "Вінницькою європейською стратегією", до якої має безпосередній стосунок. Окрім того, чинний прем'єр веде консультації та обговорення щодо об’єднаннз багатьма людьми, зокрема з Арсенієм Яценюком.