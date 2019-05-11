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      Собираем команду, – Гройсман о подготовке к парламентским выборам

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      Гройсман собирает команду на предстоящие парламентские выборы
      Гройсман собирает команду на предстоящие парламентские выборы / Фото 24 канала

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что собирает людей в будущую команду на парламентские выборы в Верховную Раду, которые состоятся осенью. Это должны быть люди с современным мышлением, опытом и пониманием, каким образом идеи внедрять в жизнь.

      Глава правительства в интервью "Интерфаксу" отметил, что сейчас ищет единомышленников по всей Украине.

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      У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто так же понимает идеи реформ. Поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне общин, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимание, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной,
      – сказал Гройсман.

      На вопрос "будут ли это "новые лица", или "люди с опытом", политик подчеркнул, что в его команде будут "настоящие лица" – люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

      В конце апреля украинский премьер Владимир Гройсман объявил, что все же пойдет на парламентские выборы осенью, и для этого планирует сформировать собственную политическую партию. Однако, он не назвал никаких фамилий, которые будут в его команде, а сам формат политсилы еще не определен.

      Сейчас точно известно, что Гройсман не пойдет на выборы с "Винницкой европейской стратегией", к которой имеет непосредственное отношение. Кроме того, действующий премьер ведет консультации и обсуждения по объединению со многими людьми, в частности с Арсением Яценюком.

      Что известно про выборы в Верховную Рады?Парламентские выборы запланированы на 27 октября. Избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

      Избирательный процесс стартует 29 июля – с этой даты можно выдвигаться в нардепы. Партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики будут выдвигаться сами. Документы в ЦИК для регистрации надо подать не позднее, чем 13 августа. Завершится регистрация 18 августа.

      Результаты выборов ЦИК должна обнародовать не позже, чем 16 ноября. А 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных нардепов и выдать им удостоверения. Первая сессия новоизбранного Совета должна пройти до 16 декабря.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Владимир Гройсман Новости политики
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