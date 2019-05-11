Собираем команду, – Гройсман о подготовке к парламентским выборам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что собирает людей в будущую команду на парламентские выборы в Верховную Раду, которые состоятся осенью. Это должны быть люди с современным мышлением, опытом и пониманием, каким образом идеи внедрять в жизнь.

Глава правительства в интервью "Интерфаксу" отметил, что сейчас ищет единомышленников по всей Украине.

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У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто так же понимает идеи реформ. Поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне общин, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимание, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной,

– сказал Гройсман.

На вопрос "будут ли это "новые лица", или "люди с опытом", политик подчеркнул, что в его команде будут "настоящие лица" – люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

В конце апреля украинский премьер Владимир Гройсман объявил, что все же пойдет на парламентские выборы осенью, и для этого планирует сформировать собственную политическую партию. Однако, он не назвал никаких фамилий, которые будут в его команде, а сам формат политсилы еще не определен.

Сейчас точно известно, что Гройсман не пойдет на выборы с "Винницкой европейской стратегией", к которой имеет непосредственное отношение. Кроме того, действующий премьер ведет консультации и обсуждения по объединению со многими людьми, в частности с Арсением Яценюком.