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      На выборах в Раду не будет "Народного фронта", – нардеп

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      "Народного фронта" не будет на парламентских выборах 2019
      "Народного фронта" не будет на парламентских выборах 2019 / Chesno.org

      Партия "Народный фронт" как таковая не будет принимать участия в выборах Верховной Рады осенью, но произойдет полный ребрендинг политсилы и изменятся игроки.

      "Народный фронт" вообще как "Народный фронт" больше не будет существовать на следующих выборах, заявил в эфире "Громадського" нардеп этой партии Георгий Логвинский.

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      Думаю, что будет объединение с другими политическими силами. И мы увидим определенный блок или объединение, которые могут быть представлены на следующих парламентских выборах,
      – сказал политик.

      На вопрос о том, кто должен стать лидером этого будущего объединения, Логвинский ответил: "Я уверен, что лидеры "Народного фронта" так же будут поддерживать (новый формат)... Сейчас, насколько я слышал, идут переговоры с премьер-министром господином Гройсманом, частью "Блока Петра Порошенко", возможно... Может, даже с Юлией Тимошенко идут какие-то разговоры".

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее рассказал, что собирает людей в будущую команду на парламентские выборы. Однако он не назвал никаких фамилий, которые будут в его команде. Сейчас точно известно, что Гройсман не пойдет на выборы с "Винницкой европейской стратегией", к которой имеет непосредственное отношение. При этом премьер ведет консультации и обсуждения по объединению с многими людьми, в частности с Арсением Яценюком.

      Кроме того, Гройсман не против работать на посту премьера и после парламентских выборов.

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      Когда состоятся выборы в Верховную Раду?
      27 октября, если избранный президентом Владимир Зеленский не распустит парламент досрочно. Избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

      Избирательный процесс стартует 29 июля – с этой даты можно выдвигаться в нардепы. Партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики будут выдвигаться сами. Документы в ЦИК для регистрации надо подать не позднее, чем 13 августа. Завершится регистрация 18 августа.

      Результаты выборов ЦИК должен обнародовать не позже, чем 16 ноября. А 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных нардепов и выдать им удостоверения. Первая сессия новоизбранной Рады должна пройти до 16 декабря.

      парламентські вибори 2019 Верховна Рада які партії пройдуть

       

       

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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Народный фронт Юлия Тимошенко - новости Владимир Гройсман Блок Петра Порошенко
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