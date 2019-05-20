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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Чому на інавгурацію Зеленського приїхало менше світових лідерів, ніж до Порошенка

      611 Читать новость на русском
      Президент України Володимир Зеленський
      Президент України Володимир Зеленський / 24 канал

      У Верховній Раді відбулась інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського. На урочисте засідання приїхала іноземна делегація. Однак їхня кількість значно відрізняється від тої, що була під час інавгурації Петра Порошенка.

      Політичний експерт Олег Рибачук в ефірі 24 каналу розповів, що така кількість світових лідерів пов'язана насамперед із часом.

      Хто зі світових лідерів приїхав до України на інавгурацію Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу

      Він пояснив, що за Порошенка така велика кількість була пов'язана із подіями 2014 року.

      Сам факт, що в нас тоді з'явився президент, був приємною новиною. Очікували, що нам не дадуть обрати свого президента. Продемонструвати підтримку Україні тоді було дуже важливо,
      – сказав експерт.

      За словами журналіста 24 каналу, причиною такої кількості іноземних гостей є й демократичні вибори, які відбулися у 2019 році.

      "Претензій жодних до процесу не було, сумнівів, що Зеленський має таку підтримку громадян, немає, саме тому, напевно, і кількість делегації є не такою великою", – пояснив він.

      Однак люди, які приїхали, є практично всі нашими партнерами. США та ряд європейських країн висловили новому президенту підтримку та сподівання, то курс буде продовжений. Тому можна розраховувати на своїх партнерів у захисті європейського курсу України,
      – додав Рибачук.

      Ключові моменти інавгурації Зеленського: дивіться відео

       

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Новини США Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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