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      Почему на инаугурацию Зеленского приехало меньше мировых лидеров, чем к Порошенко

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      Президент Украины Владимир Зеленский
      Президент Украины Владимир Зеленский / 24 канал

      В Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. На торжественное заседание приехала иностранная делегация. Однако их количество значительно отличается от того, которое было во время инаугурации Петра Порошенко.

      Политический эксперт Олег Рыбачук в эфире 24 канала рассказал, что такое количество мировых лидеров связана прежде всего со временем проведения.

      Кто из мировых лидеров приехал в Украину на инаугурацию Владимира Зеленского - читайте в материале 24 канала

      Он объяснил, что при Порошенко такое большое количество было связано с событиями 2014 года.

      Сам факт, что у нас тогда появился президент, был приятной новостью. Ожидали, что нам не дадут выбрать своего президента. Продемонстрировать поддержку Украине тогда было очень важно,
      – сказал эксперт.

      По словам журналиста 24 канала, причиной такого количества иностранных гостей являются и демократические выборы, которые состоялись в 2019 году.

      "Претензий никаких к процессу не было, сомнений, что Зеленский обладет такой ​​поддержкой граждан, нет, поэтому, наверное, и количество делегации не такое большое", – объяснил он.

      Однако люди, которые приехали, практически все наши партнеры. США и ряд европейских стран выразили новому президенту поддержку и надежду, то курс будет продолжен. Поэтому можно рассчитывать на своих партнеров в защите европейского курса Украины,
      – добавил Рыбачук.

      Ключевые моменты инаугурации Зеленского: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Евросоюз Новости США Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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