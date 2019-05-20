Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский произнес первую речь к украинскому народу с трибуны Верховной Рады во время инаугурации.

На церемонии инаугурации Зеленского присутствуют многочисленные иностранные президенты, гости и дипломаты, предыдущие президенты Украины, народные депутаты и известные украинцы.

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Владимир Зеленский заявил, что это "наша общая победа и наш общий шанс". Президент Украины добавил, что народ несет общую ответственность за страну.

И только что не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию и присягнул на верность Украины,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский сказал, что Европа начинается с каждого и "она не где-то там, а здесь". Президент назвал ЕС общей мечтой украинского народа.



Новоизбранный президент обратился также к украинцам в мире. "Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас, сувениров не нужно, привезите свои знания и ментальные ценности", – подчеркнул Владимир Зеленский. Он добавил, что мигранты нам очень нужны и призвал их возвращаться домой.

Владимир Зеленский назвал национальной идею начать новую эпоху – "объединившись, сделать невозможное".

Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас,

– добавил президент.

Во время своей речи Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины – прекращение войны на Донбассе.

Ради того, чтобы наши герои не гибли, я готов на все. Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать,

– заявил президент.

Зеленский сказал, что мы потеряли не только территории, но и людей, поэтому "нам нужно их вернуть". Во время обращения к жителям оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма президент разговаривал на русском языке.

Кроме того, во время речи Владимир Зеленский заявил об увольнении с должности министра обороны Украины, генпрокурора и главы СБУ. Президент также планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. Он поставил перед нардепами задачу на 2 следующих месяца. Так, он призвал их принять законы о депутатской неприкосновенности, о выборах и о незаконном обогащении.

Зеленский добавил, что на протяжении своей жизни он пытался сделать все, чтобы украинцы улыбались.

Следующие 5 лет, я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали,

– завершил президент Зеленский.

Программа мероприятий инаугурации Владимира Зеленского:

10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;

11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце)

11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленская руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце)

12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце)

14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с руководителями иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

Каковы официальные результаты выборов?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.



Официальные результаты президентских выборов в Украине