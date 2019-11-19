Зеркаль планує піти з посади заступниці міністра МЗС

Заступниця міністра МЗС Олена Зеркаль вже давно говорила про те, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ і нарешті вона вирішила це зробити, ймовірно, з наступного тижня.

Про це дипломатка заявила у програмі "Он воно як" на 24 каналі.

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"На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання – проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла (піде з посади, – 24 канал)", – наголосила Зеркаль.

Мені потрібно зробити перерву. А щодо завдань, які переді мною стояли чи будуть стояти, – я завжди шукала собі щось, що мене цікавило, що було великим викликом, за що ніхто не хотів братися і мав сумніви, чи це можна зробити,

– додала заступниця міністра.

На питання ведучого Дениса Бігуса, чому Олена Зеркаль не хочете залишитися в МЗС як частина системи, яка може робити спротив щодо Росії, дипломатка відповіла: "Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента".

Зеркаль запевнила, що на момент інавгурації президента вона не бачила себе в Офісі Президента, проте, "указ президента (про її призначення в МЗС, – 24 канал) вийшов до того, як з нею поговорили про це.

Чому Зеркаль відмовилась від посади в АП? Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 травня видав указ, яким призначив Олену Зеркаль заступником глави Офісу Президента. Близько 23 години 21 травня указ зник з опублікованих на офіційному сайті президента.



Олена Зеркаль написала "чітке пояснення" на своїй сторінці у Facebook. Мовляв, кар'єрні рішення не мають йти в розріз із власними принципами та цінностями: "У мене достатньо енергії та мотивації робити все можливе для захисту інтересів України у міжнародній політиці". Іншими словами, Зеркаль наголосила, що робота в МЗС приваблює її більше, ніж в ОПУ.